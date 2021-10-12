Отруївся грибами: у Чернігові помер 26-річний чоловік

Він скоштував гриби домашнього приготування.

У Чернігові після вживання грибів помер 26-річний чоловік. Він скоштував дикі гриби домашнього приготування.

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Про це повідомляє ДУ "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"26-річний мешканець Чернігова помер в лікарні після вживання смажених зеленок, серед яких ймовірніше всього була бліда поганка", - йдеться в повідомленні.

Всього у Чернігівській області з початку року зареєстровано 14 осіб з отруєнням дикорослими грибами, в т.ч. 4 дитини. Померло 3 особи, зокрема 2 дитини.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області впродовж вихідних 2-3 жовтня зафіксували два випадки смертельного отруєння дикорослими грибами.

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