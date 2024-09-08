Отруївся, тікав від ведмедя і ледь не загинув: 21-річний юнак 4 дні блукав у горах, аби втекти до Румунії

За 50 метрів до кордону з Румунією прикордонникам вдалося відшукати "горе-туриста".

На Закарпатті прикордонники знайшли 21-річного юнака, для якого спроба незаконного перетину кордону ледь не закінчилася загибеллю. Хлопець чотири дні блукав у горах.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Надивившись у соцмережах відео-інструктажів про гірські походи, хлопець задумав незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Він закупив необхідний інвентар, одяг та взуття, газовий балончик для приготування їжі. Рухаючись за онлайн картами, юнак постійно інформував батька про координати свого перебування.

За словами втікача, самому у горах було страшно, адже впродовж подорожі кілька разів ледь не став жертвою диких звірів. Якась тварина навіть намагалася напасти, її вдалося відлякати ліхтариком. Обійти ведмедів молодикові допомагав вітер, також бути обачнішим змушували вовчі сліди.

Дорогою горе-турист сильно отруївся – підозрює, що через воду з потічка. Після цього він майже 1,5 доби нічого не їв і не пив, бо не мав з собою чистої води щоб втамувати спрагу.

Під час перебування у горах вінничанин тримав зв’язок зі своїм батьком, а коли зв'язок із сином обірвався, батько вирішив зателефонувати на "гарячу лінію" прикордонників. Пошуки тривали 11 годин. До них було залучено пілотовану та безпілотну авіацію,

За 50 метрів до кордону з Румунією прикордонникам вдалося відшукати молодого чоловіка. Останній всіляко намагався втекти та сховатися від гелікоптера та дронів прикордонників. Він не знав, що це саме його розшукують за вказівкою батька, який злякався за життя та здоров’я сина.

У ту ніч температура повітря у горах опускалася до 6 градусів тепла. Юнак сильно змерз, хотів їсти та пити.

Прикордонники розвели багаття щоб зігріти хлопця, напоїли водою, нагодували та вислухали розповідь про мандри, які щохвилини могли закінчитися фатально. Вони у свою чергу попередили про небезпеку навіть з румунського боку, де важкодоступна скеляста місцевість.

Молодика доставили у прикордонний підрозділ, стосовно нього складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Правову оцінку його діям надаватиме суд.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловіки напали на прикордонника та відібрали у нього зброю.

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