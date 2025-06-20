Отруйні павуки атакують південь України: що треба знати про небезпеку

Каракурт / © pixabay.com

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Протягом останнього десятиліття мешканці південних областей України все частіше потерпають від укусів отруйних павуків. Каракурти, тарантули, павуки-зебри, жовті павуки Сак та інші агресивні види вже стали постійними мешканцями Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Про це повідомило ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Небезпечні павуки України

Каракурт (чорна вдова) — надзвичайно небезпечний павук чорного кольору. Самиця розміром 1–3 см, може мати червоні плями в шлюбний період. Її отрута в кілька разів токсичніша за отруту тарантула. Вона викликає сильний біль у м’язах, судоми, порушення дихання, різке підвищення температури тіла, набряки, включно з набряком Квінке. Найнебезпечніший період — від червня до вересня. Гнізда самиця будує на землі.

Каракурт / © pixabay.com

Тарантул (південноруський) — найбільший павук в Україні. Тіло досягає 37 мм, верхня частина — темно-бура, нижня — чорна. Самиця відкладає від 100 до 400 яєць і певний час носить молодих павуків на собі. У цей період вона особливо агресивна. Живе в степах, балках, на городах, під камінням. Укуси спричиняють сильний біль, набряки, запалення, порушення дихання.

Тарантул / © Суспільне

Жовтий павук Сак (Cheiracanthium) — один з найотруйніших невеликих павуків (до 10 мм). Живе під камінням, іноді — в паливній системі авто, гаражах. Притягується до запаху бензину. Гнізда мають трубчасту форму. Був завезений до регіону кілька років тому. Його укуси викликають важкі реакції.

Жовтий павук Сак / © Суспільне надбання

Павук-зебра (аргіопа, павук-оса) — індикатор кліматичних змін. Якщо раніше зустрічався лише в Криму, тепер — майже по всій Україні. Має чорно-жовті смуги на черевці. Самиці — до 7 см, самці менші. Живуть на кущах ягід, присадибних ділянках, у рівчаках. Укуси можуть спричинити набряки, нариви, алергічні реакції, а в деяких випадках — некроз тканин.

Павук-зебра / Фото: Thomas Bresson/CC BY 2.0

Ерезус чорний (павук-сонечко) — рідкісний отруйний павук. У самця червоне черевце з чорними крапками, у самиці — повністю чорне. Його укус викликає гострі больові та алергічні реакції.

Ерезус чорний / Фото: Affemitwaffe/CC BY-SA 3.0

Павук-краб — відносно безпечний для людини, хоча його укус може викликати локальну алергічну реакцію. Має коричневе або червоне забарвлення. Поведінково схожий на квіткових павуків.

Павук-краб / Фото: André Karwath aka Aka\CC BY-SA 2.5

Бурий павук-відлюдник — невеликий (тіло до 7 мм), з довжиною лапок до 20 мм. Поселяється в будинках, господарських спорудах. Його укус спочатку не помітний, але через кілька годин з’являється набряк, головний біль, нудота.

Бурий павук-відлюдник / © Суспільне надбання

Павук роду Атипус — зафіксований у Дніпрі. Має великі щелепи, риє нори до 50 см, живе колоніями. Розмір — 10–15 мм. Людей не атакує, але в разі укусу можливі біль та алергічні реакції.

Павук роду Атипус / Фото: Siga\CC BY-SA 3.0

Рекомендації медиків

Уникати контакту з павуками.

Бути уважними на природі, на городах, під час роботи на присадибних ділянках.

Регулярно проводити само- та взаємоогляд.

У разі укусу не панікувати, пити багато води, прийняти антигістамінний препарат, якомога швидше звернутися до лікаря.

Не займайтесь самолікуванням! Особливу увагу варто приділяти дітям — укуси для них можуть бути особливо небезпечними.

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