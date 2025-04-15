Чистотіл як добриво / © pixabay.com

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Як розповідають "Сільські вісті", чистотіл доцільно сіяти перед висаджуванням цінних цибулинних культур. А наприкінці серпня фахівці радять загортати його зелену масу в ґрунт.

Проти шкідників на квітах можна використовувати свіжий настіл чистотілу, який є дуже ефективним і дієвим. Для цього чотири рослини викопують з коренем, подрібнюють і заливають 10 л води. Потрібно зачекати всього лише 15 хвилин, щоб рідина стала коричневою, і вже можна поливати квіти.

Навіть якщо полити таким настоєм квіти один раз, їхній зовнішній вигляд значно покращиться. Особливо, якщо до цього рослини потерпали від нашестя шкідників. Наприклад, попелиця не лише обсипеться з листків, але й її нові колонії ще довгий час не будуть з'являтися.

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Як заготовити чистотіл для добрива

Заготовляти починають в травні-червні, коли рослина квітне. Сушити необхідно в затінку, а зберігати в паперовим пакетах. Його можна використовувати для знезараження ґрунту перед висаджуванням і після викопування цибулинних.

Як використовувати настій чистотілу для знезараження цибулин квітів і городніх культур? На 10 літрів води беруть 300 г висушеної трави, настоюють дві доби, а потім витримують в цьому настої цибулини гладіолусів, тюльпанів тощо впродовж 2 годин. Далі цибулини потрібно підсушити і висадити в ґрунт.

Коли цибулини викопуєте, їх знову можна обробити настоєм з чистотілу. На 10 літрів води беруть 150 г сухої трави, настоюють дві доби. Замочують цибулини протягом півгодини і просушують перед зберіганням.

Чистотіл як добриво: для чого

Якщо обробляти настоєм з чистотілу цибулини гладіолусів, тюльпанів, інших цибулинних, вони менше хворітимуть і пошкоджуватимуться шкідниками. Також городники радять регулярно обприскувати таким добривом рослини. На 10 літрів води потрібно взяти 500 г сухої трави.

Роблять це чотири рази: коли з'являються 2-3 листочка, коли відростають 5-6 листочків, після періоду квітіння і після завершення вегетації.

Ґрунт під такими квітами додатково мульчують за допомогою зелені чистотілу.

Як застосовувати чистотіл від шкідників

У боротьбі з гризунами ця рослина також ефективна. Для цього її розкидають у підсушеному вигляді між висаджуваннями гладіолусів, гвоздики, тюльпанів та навколо молодих дерев.

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