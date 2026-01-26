Отримають не всі: кому з військових виплатять додаткові гроші 2026 року

Гроші / © ТСН

Реклама

Міністерство оборони України оприлюднило детальні правила надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців Збройних Сил України у 2026 році. Цей вид забезпечення є одноразовим і виплачується за певних підстав та за наявності відповідного фінансування.

Про це пише Міністерство оборони України.

Основні умови та розмір виплати

Згідно з роз’ясненням міністерства, у 2026 році розмір допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового. При розрахунку суми враховуються актуальні на день підписання наказу:

Реклама

посадовий оклад та оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види забезпечення (крім одноразових винагород).

Виплата здійснюється відповідно до доручення Міністра оборони від 4 січня 2026 року № 38/уд та залежить від обсягу наявного фонду грошового забезпечення військової частини.

Хто має право на допомогу 2026 року

Допомога надається один раз на рік військовослужбовцям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Визначено три ключові категорії отримувачів:

Захисники з інвалідністю, отриманою внаслідок поранення, травми чи контузії під час захисту Батьківщини. Сім’ї військових, які перебувають у полоні (якщо вони не здалися добровільно), є заручниками, інтерновані або зникли безвісти. Військовослужбовці у разі настання певних подій (у 2026-му або грудні 2025 року, якщо право на допомогу не було використано раніше). До таких подій належать: Сімейні обставини: смерть самого військового (виплата родині), смерть дружини/чоловіка, дітей або батьків; народження чи усиновлення дитини.

Стан здоров’я: тяжкі захворювання (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити В або С); онкологічні захворювання військового або його близьких родичів (незалежно від дати встановлення діагнозу).

Тривале лікування: перебування понад 30 днів поспіль на лікуванні чи реабілітації через поранення, отримане під час захисту України.

Поранення: отримані військовим під час виконання завдань у період воєнного стану або поранення членів родини, спричинені російською агресією.

Механізм оформлення виплати

Для отримання коштів військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира частини. У документі необхідно чітко вказати підставу для допомоги та додати підтверджувальні медичні довідки (виписки, постанови ВЛК, медичні карти за формою № 027/о тощо) або відповідні свідоцтва.

Рішення про виплату ухвалюється наказом командира в межах затвердженого кошторису частини. Військовослужбовці, які до призову працювали в бюджетних установах, також мають право на цю допомогу. Головна умова — вони не повинні були отримувати аналогічну матеріальну допомогу на попередньому місці роботи за рік, у якому були призвані до лав ЗСУ.

Реклама

Нагадаємо, фінансове забезпечення українських захисників 2026 року базується на поєднанні стабільних щомісячних виплат та додаткових винагород за виконання небезпечних завдань. Міністерство оборони розмежовує структуру доходів, щоб кожен військовослужбовець розумів принципи нарахування коштів.

Також ми писали, що військовослужбовці після звільнення можуть оформити пенсію з інвалідності.