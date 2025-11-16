- Дата публікації
Отримала важкі поранення, рятуючи бійців: померла бойова медикиня "Пандора"
На початку жовтня, незадовго до того, як їй мало виповнитися 25 років, військовослужбовицю було двічі поранено ворожими дронами.
Після важких поранень, отриманих під час порятунку українських бійців, померла 25-річна бойова медикині підрозділу аеророзвідки 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Анастасія Осінцева з позивним «Пандора».
Про її смерть стало відомо з повідомлення в Instagram.
Раніше бойова медикиня написала, що на початку жовтня, незадовго до того, як їй мало виповнитися 25 років, вона отримала важкі поранення, коли разом з товаришкою рятувала українських бійців з-під обстрілу.
«На зворотному шляху нас випасли, ми з нею встигли тільки під дерево шмигнути, і це, напевно, нас врятувало. Чую звук, відчуваю тепло на нозі, хоч болю ще не було, кричу „300, ліва нога, турнікет“, але потім підіймаюся на ногу і розумію, що не масована. З допомогою вибираюсь до укриття», — написала «Пандора».
Під час спроби евакуації бойову медикиню вдруге поранив ворожий дрон. У неї було ушкодження обох ніг, осколок у грудній клітці та контузія.
«Я вийшла з бліндажа через 4 години після другого поранення, мене вклали на ноші і пару км протягнули вчотирьох. Всю дорогу я вибачалась, що важка, а в голові було прохання: хоч би вони не постраждали через мене, я не хочу стати причиною», — описувала вона в Instagram пережите.
Після поранень Анастасії Осінцевій заборонили спиратись на поранені ноги і вона пересувалась на колісному кріслі. Проте «Пандора» до останнього сподівалася, що зможе відновитись і повернутись на службу.
«17.10.2000−11.11.2025 Померла захищаючи країну. Памʼятаємо», — написано в останньому дописі на її сторінці.
