Отримала важкі поранення, рятуючи бійців: померла бойова медикиня "Пандора"

Після важких поранень, отриманих під час порятунку українських бійців, померла 25-річна бойова медикині підрозділу аеророзвідки 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Анастасія Осінцева з позивним «Пандора».

Про її смерть стало відомо з повідомлення в Instagram.

Раніше бойова медикиня написала, що на початку жовтня, незадовго до того, як їй мало виповнитися 25 років, вона отримала важкі поранення, коли разом з товаришкою рятувала українських бійців з-під обстрілу.

«На зворотному шляху нас випасли, ми з нею встигли тільки під дерево шмигнути, і це, напевно, нас врятувало. Чую звук, відчуваю тепло на нозі, хоч болю ще не було, кричу „300, ліва нога, турнікет“, але потім підіймаюся на ногу і розумію, що не масована. З допомогою вибираюсь до укриття», — написала «Пандора».

Під час спроби евакуації бойову медикиню вдруге поранив ворожий дрон. У неї було ушкодження обох ніг, осколок у грудній клітці та контузія.

«Я вийшла з бліндажа через 4 години після другого поранення, мене вклали на ноші і пару км протягнули вчотирьох. Всю дорогу я вибачалась, що важка, а в голові було прохання: хоч би вони не постраждали через мене, я не хочу стати причиною», — описувала вона в Instagram пережите.

Після поранень Анастасії Осінцевій заборонили спиратись на поранені ноги і вона пересувалась на колісному кріслі. Проте «Пандора» до останнього сподівалася, що зможе відновитись і повернутись на службу.

«17.10.2000−11.11.2025 Померла захищаючи країну. Памʼятаємо», — написано в останньому дописі на її сторінці.

