Отримали повістку від ТЦК: чи означає це автоматичну мобілізацію

Повістка / © ТСН.ua

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Отримання повістки не означає, що людину одразу мобілізують або направлять до військової частини. Мета виклику до ТЦК та СП може бути різною.

Про це повідомили у Донецькому обласному ТЦК та СП.

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Там пояснили, що повістку можуть вручити для взяття на військовий облік, якщо людина ще на ньому не перебуває.

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Також причиною виклику може бути уточнення військово-облікових даних — зокрема персональної інформації, адреси проживання, сімейного стану, стану здоров’я або освіти.

Ще одна підстава — проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. У ТЦК наголосили, що для проходження ВЛК видається окреме направлення.

Повістку також можуть вручити для призову на військову службу під час мобілізації, якщо людина підлягає призову та для цього є законні підстави.

«Сама наявність повістки ще не означає, що людину одразу відправлять до військової частини», — наголосили у ТЦК.

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Тому насамперед варто звернути увагу на те, яка саме мета виклику зазначена у повістці. У разі сумнівів щодо її змісту або своїх обов’язків у ТЦК радять уточнити інформацію безпосередньо в установі або звернутися по юридичну консультацію.

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