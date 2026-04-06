Отримав субсидію: на Тернопільщині засудили пенсіонера

На Тернопільщині через отримання субсидії покарали пенсіонера

У Збаражі районний суд виніс вирок місцевому пенсіонеру, який незаконно отримував державну допомогу на оплату комунальних послуг. Чоловік «забув» вказати у декларації, що його дружина понад 60 днів перебувала за межами України, що є прямою підставою для відмови у призначенні субсидії.

Про це йдеться у вироку Збаразького районного суду Тернопільської області.

У чому звинуватили пенсіонера

У жовтні 2023 року мешканець Збаразького району звернувся до Пенсійного фонду із заявою на призначення житлової субсидії. Під час заповнення документів чоловік поставив підпис під тим, що всі надані ним відомості є достовірними.

Однак, як з’ясувала перевірка, пенсіонер свідомо приховав важливий факт: його дружина перебувала за кордоном сукупно понад 60 днів у період, за який враховувалися доходи сім’ї. Згідно з постановою Кабміну №848, у такому разі субсидія домогосподарству не призначається.

Через повідомлення неправдивих даних Пенсійний фонд призначив виплати на період з травня 2023 року по квітень 2025 року. За цей час держава зайво нарахувала пенсіонеру 17 880 гривень 90 копійок.

Що розповів чоловік

У судовому засіданні пенсіонер повністю визнав свою вину за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Чоловік пояснив, що розумів протиправність своїх дій, але хотів отримати пільги.

«Обвинувачений щиро розкаюється у скоєному та вже повністю відшкодував завдані державі збитки», — йдеться у матеріалах суду.

Враховуючи похилий вік підсудного, відсутність попередніх судимостей та повне повернення грошей у бюджет, суд вирішив не карати чоловіка суворо.

Вирок суду

Збаразький районний суд визнав пенсіонера винним у шахрайстві та призначив йому покарання у виді 1 року пробаційного нагляду.

