ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Отримують зарплату, але де вони?: Нардеп заявив про 5 тис. заброньованих чиновників Луганської ОВА

За словами нардепа Горбенка, в ОВА майже повністю окупованої Луганщини налічується до 5 тис. заброньованих чиновників.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Нардеп підняв скандал через бронювання чиновників майже повністю окупованої Луганської області

Нардеп підняв скандал через бронювання чиновників майже повністю окупованої Луганської області / © ТСН.ua

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що налічується до 5 тис. заброньованих чиновників, які працюють в адміністрації практично повністю окупованої Луганської області.

Про це нардеп сказав в ефірі на Youtube-каналі «Суперпозиція».

«І дуже важливо чиновники, які теж заброньовані. Я постійно наводжу приклад, що в тимчасово окупованій Луганській област, де 99,9% — окуповано, рахується приблизно до 5 000 чиновників, які заброньовані. Це державні, військові адміністрації; обласні, місцеві, комунальні підприємства. І вони там отримують гроші. Ми не розуміємо, що вони роблять, де вони знаходяться і яка їхня ефективність у відсічі збройної агресії Росії», — пояснив політик.

Також депутат нагадав, що 90 000 прикордонників. Тому він закликав зробити «аудит, хто чим займається» у Нацполіції, Нацгвардії і ДПСУ.

Горбенко наголосив, що у суспільства є запит на справедливість щодо мобілізації, тому він сподівається, що заплановані реформи міністра оборони Федорова виправлять цю ситуацію.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть переглянути правила бронювання працівників через нестачу людей на фронті.

Також ми писали, чи заберуть відстрочку у студентів після 25 років.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie