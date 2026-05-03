Отримують зарплату, але де вони?: Нардеп заявив про 5 тис. заброньованих чиновників Луганської ОВА

Нардеп підняв скандал через бронювання чиновників майже повністю окупованої Луганської області

Народний депутат Руслан Горбенко заявив, що налічується до 5 тис. заброньованих чиновників, які працюють в адміністрації практично повністю окупованої Луганської області.

Про це нардеп сказав в ефірі на Youtube-каналі «Суперпозиція».

«І дуже важливо чиновники, які теж заброньовані. Я постійно наводжу приклад, що в тимчасово окупованій Луганській област, де 99,9% — окуповано, рахується приблизно до 5 000 чиновників, які заброньовані. Це державні, військові адміністрації; обласні, місцеві, комунальні підприємства. І вони там отримують гроші. Ми не розуміємо, що вони роблять, де вони знаходяться і яка їхня ефективність у відсічі збройної агресії Росії», — пояснив політик.

Також депутат нагадав, що 90 000 прикордонників. Тому він закликав зробити «аудит, хто чим займається» у Нацполіції, Нацгвардії і ДПСУ.

Горбенко наголосив, що у суспільства є запит на справедливість щодо мобілізації, тому він сподівається, що заплановані реформи міністра оборони Федорова виправлять цю ситуацію.

