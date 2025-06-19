Отримували "відкати" з-за кордону: посадовці паспортної служби збагатилися на 21 млн

СБУ затримує одного з підозрюваних / © СБУ

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Посадовці державного паспортного сервісу ДП «Документ» організували злочинну схему, яка дозволила їм упродовж 2022-2023 років збагатитися на понад 21 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як встановлено слідством, до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП «Документ», серед яких троє — представники керівної ланки.

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Під час перебування на посадах після початку повномасштабної війни вони організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.

За даними слідства, одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу — на закордонну банківську картку за фіктивні послуги.

Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».

Під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

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Фігурантам справи оголошено підозру у розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 ККУ).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, посадовці міської ради в Одесі розікрали майже половину бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів.