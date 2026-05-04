Оцифрування трудових книжок: чи будуть штрафи для українців, які не встигли до 10 червня

На початку червня 2026 року в Україні завершиться етап цифровізації трудових відносин у вигляді переходу на електронні трудові книжки. Відомо, які правила оцифрування та що чекає на тих, хто не встигне виконати відповідну вимогу.

Пенсійний фонд може місяцями розглядати сканкопії трудових книжок, пише видання «На пенсії».

Чимало українців поспішають оцифрувати свої трудові книжки, що встигнути до дедлайну, тобто до 10 червня. Втім, навіть якщо подали документи, приймати їх можуть дуже довго.

Все залежить від статусу звернення

статуси «Відхилено/Скасовано виконання» — означають, що ці звернення містять певні помилки, не опрацьовані та потребують повторного подання (опис причини відхилення вказано в реквізиті «Повідомлення»)

статуси «В опрацюванні»/«В роботі»/«На контролі ЕТК», означають, що звернення перебуває в опрацюванні фахівцями Пенсійного фонду

статус «Виконано» свідчить, що сканкопії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано. Але радимо перевірити наявність зауважень в реквізиті «Повідомлення»

якщо статус звернення «В роботі», то знову подавати звернення не потрібно. Це слід зробити тільки якщо статус звернення змінився на «Відхилено».

Оцифрування трудових книжок — останні новини

Після 10 червня трудові книжки українців будуть непотрібними. Ці паперові документи віджили своє і будуть замінені цифровими. Усі дані про працівників треба перенести до Держреєстру застрахованих осіб. І навіть «трудового стажу», що фіксувався у трудових книжках і був потрібен для оформлення пенсії, вже не буде. Його остаточно замінить страховий стаж, і саме від нього залежатиме розмір пенсії українця.

Тож до 10 червня слід встигнути оцифрувати трудову книжку і надіслати копії Пенсійному фонду України.

Хоча не виключено, що цей термін подовжать.

Подати скан-копії трудової книжки може як роботодавець, так і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ніяких штрафів за порушення термінів для цифровізації законодавство не передбачає. І стаж, що був зафіксований у трудовій книжці до 2004 року, нікуди не зникне.

