Оцифрування трудових книжок в Україні: кому терміново потрібно це зробити

В Україні процедура оцифрування трудової книжки не є обов’язковою процедурою, оскільки під час призначення пенсійних виплат Пенсійний фонд враховує стаж і без електронної версії документа. Проте громадянам, які мають напрацьовані роки до 2000 року, фахівці рекомендують внести дані в систему завчасно.

Це допоможе запобігти можливим труднощам із верифікацією інформації та дозволить уникнути затримок у майбутньому. Про це розповів голова правління ПФУ з питань цифровізації Олександр Малецький, передає OBOZ.ua.

Чи обов’язково оцифровувати трудові книжки

Починаючи від 2021 року, основну інформацію про трудову діяльність громадян України надає електронний Реєстр застрахованих осіб, адмініструванням якого займається Пенсійний фонд.

Саме на підставі цих цифрових даних сьогодні розраховуються та призначаються виплати. Хоча паперові трудові книжки залишаються в обігу, їх статус змінився: наразі вони мають допоміжний характер і лише дублюють записи, що вже містяться в єдиній базі.

Однією з головних причин переходу на електронний формат стала якість даних. У паперових документах протягом десятиліть часто накопичувалися неточності, помилкові записи або неповні дані через різні стандарти заповнення. На сьогодні інформація про роботу надходить разом із офіційними звітами компаній і проходить автоматичну верифікацію.

Такий підхід дає змогу уникнути помилок у найменуваннях організацій, чітко реєструвати терміни працевлаштування та коректно підраховувати страховий стаж. Завдяки цьому система стає прозорішою, що значно спрощує взаємодію з державою для кожного громадянина.

Кому в Україні варто оцифрувати трудову книжку

Проте електронний реєстр накопичує дані лише приблизно від 2000 року. Відомості про професійну діяльність за попередні десятиліття не потрапили до цифрової бази автоматично. Через це виникла потреба в оцифруванні паперових документів, щоб належним чином перенести дані за 80-ті та 90-ті роки до електронної системи.

Без проведення цієї процедури певні періоди роботи можуть не відображатися в реєстрі до моменту виходу на відпочинок. Водночас закон не встановлює суворих вимог чи санкцій за відсутність електронної копії трудової книжки.

Пенсійний фонд прийме паперові документи безпосередньо під час подання заяви на призначення виплат. У такому разі стаж верифікують і внесуть до бази вже на етапі оформлення пенсії.

Проте варто враховувати практичний аспект: відсутність попереднього оцифрування може сповільнити процес, оскільки фахівцям знадобиться додатковий час на перевірку записів. Саме тому експерти рекомендують не зволікати з цією процедурою в окремих ситуаціях:

якщо у вас значний трудовий стаж до 2000 року;

якщо є помилки або неточності в записах;

якщо частина документів втрачена;

якщо ви плануєте вихід на пенсію найближчим часом.

У подібних випадках краще наперед усе перевірити та внести, аби потім не було зволікань і зайвої бюрократії. З огляду на умови війни, влада розглядає подовження перехідного періоду для цифровізації документів.

Нагадаємо, до 10 червня 2026 року в Україні триває перехідний період для перенесення даних із паперових трудових книжок у цифровий формат. У Пенсійному фонді попереджають: будь-яка помилка в ПІБ, даті народження чи відсутність печатки може коштувати майбутньому пенсіонеру частини стажу.

Також відсутність у трудовій книжці запису про навчання до 2004 року — не привід втрачати частину стажу, але вагома причина перевірити свої документи вже зараз. Оскільки цифрові реєстри того часу не велися, Пенсійний фонд потребує підтвердження періодів очної освіти за допомогою дипломів або архівних виписок.

