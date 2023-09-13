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Овнам потрібно знайти гармонію, а Ракам - остерігатися ворогів: гороскоп за картами Таро на 13 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
2 хв
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Овнам потрібно знайти гармонію, а Ракам - остерігатися ворогів: гороскоп за картами Таро на 13 вересня 2023 року

Карти Таро підказують, як рухатися далі

Карти Таро дають змогу зрозуміти більше прос себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 13 вересня 2023 року розповідає, що Козорогам треба більше рухатися, а у Близнят все покращується.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 13 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Світ"

Шукайте мир і гармонію. У стосунках прагніть до умиротворення. А на роботі варто сконцентруватися на балансі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Вперед і тільки вперед. У стосунках сміливо рухайтеся до своєї мрії, а в робочих питаннях обирайте цікаву мету.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сонце"

Все покращується. У коханні насолоджуйтеся одне одним, а на роботі вам допомагатимуть самі небеса.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П’ятірка мечів"

Остерігайтеся ворогів. У любові не варто ранити одне одного словами. Щодо роботи, то варто дізнатися, хто "вставляє палки в колеса".

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не перевантажуйте себе. У стосунках діліть випробування навпіл. У розв’язанні робочих питань шукайте однодумців.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король жезлів"

Треба активно діяти. У коханні проявіть більше вогню. Піддайте жару й на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка мечів"

Сьогодні може бути важкувато. У стосунках можливі проблеми, а на роботі очікуйте нових викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. У коханні спробуйте реалізувати спільний проєкт. Щодо робочих питань, то тут все складається якнайкраще.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Імператор"

"Прокачуйте" свою власну силу. У коханні проявіть свою міць. Дійте активно на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся. У стосунках — не опускайте рук. Прислухайтеся до мудрих порад на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Ситуація налагодиться. У коханні підіть назустріч одне одному. У русі кар’єрними сходами сподівайтеся на нові здобутки.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева мечів"

Сконцентруйтесь. Розум — ваша зброя. У стосунках дійте холодно. Захищайте свою позицію на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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Дата публікації
Перегляди
163
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