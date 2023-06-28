Овоч, який необхідно споживати щодня: допомагає схуднути та уникнути хронічних хвороб

Овоч, який потрібно включити в щоденний раціон, користь огірків

Не всі знають, що огірок - не лише смачний овоч, які полюбляють вживати влітку самостійно, в різноманітних стравах, але й джерело поживних та корисних речовин, антиоксидантів, які можна використовувати для лікування або навіть профілактики деяких захворювань. Крім того, завдяки підвищеної гідратації, огірок допомагає схуднути, що вкрай важливо тим. хто хоче позбутися зайвих кілограмів.

Чому потрібно регулярно їсти огірки

Огірки - низькокалорійний, поживний продукт

Попри те, що 300 г неочищених огірків мають всього лише 45 калорій, 0 жирів, вони мають купу важливих вітамінів і мінералів, серед яких вітаміни К, С, мікроелементи калій, марганець, магній. Огірки містять також клітковину та білок.

Споживання стандартної порції огірків забезпечить приблизно одну третину поживних речовин, перелічених вище.

Найбільшу частину огірків, а саме 96% всієї маси огірків складає вода.

Для найбільшої користі огірки слід вживати сирими та неочищеними, щоб максимізувати їх поживну цінність, тому що саме під час очищення вони втрачають найбільше поживних речовин.

Огірки - джерело антиоксидантів

Антиоксиданти запобігають окисленню, хімічному процесу, який створюють вільні радикали. Останні можуть накопичуватися та спричиняти різні хронічні захворювання, у тому числі захворювання серця, легенів, антиімунні захворювання та рак.

Огірки також містять дубильні речовини та флавоноїди, речовини, які також перешкоджають небезпечним вільним радикалам.

Одне з найкращих зволожень організму

Для нормального функціонування організму, метаболізму, фізичної активності, підтримки нормальної температури організмові потрібно багато води. Більшу частину потреби у рідині можна задовольнити питною водою або іншими рідинами, хоча при правильному харчуванні до 40% добової потреби у воді можна задовольнити з їжі. Одним із таких "постачальників" води можуть бути огірки. Вживання огірків може зволожити тіло вдвічі ефективніше, ніж одна склянка води після інтенсивного тренування.

Огірки допомагають схуднути

Внаслідок того, що огірки - низькокалорійний продукт, споживати їх можна багато, не набираючи ваги. Скинути вагу допоможе і високий вміст води. Дослідження свідчать, що споживання їжі з високим вмістом води та низьким вмістом калорій пов’язане зі значним зменшенням ваги тіла.

Огірки покращують роботу кишківника

Користь огірків зумовлена значним вмістом води та клітковини.

Як відомо, зневоднення може погіршити водний баланс організму та ускладнити випорожнення, що є ключовим фактором ризику запорів. Огірки багаті водою допомагають підтримувати зволоження, сприяють уникненню запорів, допомагають покращити стілець.

Пектин, клітковина, що міститься в огірках також значно покращує випорожнення.

Звичайно, є застереження проти надмірного споживання огірків. Не варто їх багато споживати при загостреннях захворюваннях шлунково-кишкового тракту, а також людям з деякими хворобами нирок.

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