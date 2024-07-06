Овочі, фрукти та м'ясо: як змінилися ціни на популярні продукти у червні

Перебої з електропостачанням та мобілізація впливають на ціни продуктів, зауважує аналітик.

Ціни на більшість овочів на кінець червня впали, а вартість усього виду м'яса залишається незмінною.

Про те, як змінились ціни у червні - розповіа аналітик "УКАБ" Максим Гопка 24 Каналу.

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За його словами, такі сезонні овочі, як молода картопля, молода капуста, редиска, тепличні огірки досить суттєво здешевшали. Зелена цибуля ж навпаки виросла в ціні за тиждень.

А от ціни на яйця піднялися. Так, в середньому зросли на 3 – 5 гривень. Ціна за десяток становить близько 40 гривень. Однак відчутне збільшення вартості, як він зауважив, буде в першій половині осені.

"Для виробництва яєць необхідна цілодобова наявність електроенергії, не тільки для підсвітки птиці, а й для виконання технічно-механічної роботи подачі води, збору яєць тощо. Тому по можливості використовуються додаткові джерела енергії, що разом із підвищенням тарифів впливає на кінцеві ціни", - пояснив він.

Середня вартість кавунів, за словами Гопки, 30 – 37 гривень на гурті, проти 31 – 34 гривень у 2023 році. Пропозиція тільки почала надходити, тому це типова висока ціна на початку сезону.

Щодо ціни на полуницю та черешню, то аналітик зазначив, що сезон полуниці вже майже завершився, тому її пропозиція скорочується, а ціни зростають. Водночас наразі спостерігається пік сезону черешні, тож вона доступна у широкому асортименті. Цього року погода суттєво відрізняється від тогорічної, що впливає на вегетацію плоді.

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Ціни на мʼясо

Аналітик зазначає, що на внутрішньому ринку України ціни залишаються помірними, проте спостерігається тенденція до зниження. Перебої з електропостачанням та мобілізація впливають на виробничі процеси, що додатково ускладнює ситуацію.

"Станом на кінець червня гуртом яловичина на кістці пів туші корів реалізовувалася в середньому в Україні за ціною 118 – 150 гривень за кілограм", - повідомляє він.

Водночас пів туші биків продавали за ціною 161 – 178 гривень за кілограм. Середня ціна в супермаркетах на гуляш яловичини становить 280 гривень за кілограм, що на 4% менше, ніж в попередньому місяці. Яловичі ребра за останній місяць стабільні в ціні та становлять в середньому 168 гривень за кілограм, порівнюючи з минулим роком ціна зросла на 5%.

Якщо брати ціни на свинину, то, за його спостереженнями, вона подешевшала за червень. Ціни на гуртовому ринку свинини сильно просіли. Слабка реалізація продукції та схожі фактори, що й з м'ясом великої рогатої худоби, знижують ціни. Ціни в супермаркетах на свинину за останній місяць також помірні.

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