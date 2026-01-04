Овочі, молоко, хліб і м’ясо: яких цін українцям очікувати 2026 року

Продукти в магазині / © Pixabay

На початку 2026 року українців чекає неоднозначна цінова ситуація: молочні продукти високої жирності та деякі овочі подешевшають, але хліб, яйця та тепличні овочі продовжать дорожчати. Основними факторами впливу залишаються вартість електроенергії, погодні умови та реальна платоспроможність населення, зазначають експерти.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.ua.

Які продукти зростуть у ціні

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, одним із небагатьох сегментів, де українці можуть очікувати полегшення для бюджету, стане молочна продукція високої жирності — вершки та вершкове масло.

«З січня, коли попит населення зменшиться, ми побачимо ще більше зниження цін, орієнтовно на 10–15%. Молочна продукція високої жирності стане доступнішою, і це точно порадує споживачів», — пояснює експерт.

Водночас із питним молоком ситуація менш оптимістична. Незважаючи на зниження закупівельної ціни на понад 2 гривні за літр, споживачі цього практично не відчувають.

«Закупівельна ціна знижується, а на полицях магазинів усе залишається без змін. Тут виникає питання до регулятора і до торговельних мереж, чому ця різниця не врегульована на законодавчому рівні», — підкреслює Марчук.

Ціни на овочі борщового набору залишаються низькими завдяки вдалому урожаю та тривалому періоду плюсових температур наприкінці 2025 року. Капуста, буряк і морква нині приблизно на 80% дешевші, ніж торік. Проте така ситуація нестійка: із настанням морозів витрати на зберігання зростатимуть, особливо через можливі відключення електроенергії.

«У цей період овочі борщового набору можуть подорожчати на 10–20% — усе залежатиме від обсягів пропозиції», — прогнозує Марчук.

Інша ситуація з тепличними овочами: сезон уже завершився, тож ринок майже повністю залежить від імпорту. Основним постачальником залишається Туреччина, а закупівлі там коштують дорого.

Хліб у 2026 році залишатиметься продуктом, який системно дорожчає. За словами експерта, ключовий фактор — електроенергія, без стабільного постачання якої неможливий жоден етап виробництва.

На ринку м’яса ситуація більш стабільна. Свинина, яка подорожчала напередодні свят, у другій половині січня може стабілізуватися або навіть трохи здешевшати. Натомість яловичина залишається найдорожчим видом м’яса.

«Яловичина вже зараз дорога, і підвищувати ціну далі складно — ринок обмежений платоспроможністю споживачів», — пояснює Марчук.

Курятина, як найбільш доступний вид м’яса для українців, після святового піку попиту теж може стабілізуватися. Яєчний ринок традиційно реагує на сезонні коливання: перед святами попит зріс, а пропозиція від домогосподарств скоротилася. На ціни впливають також корми, логістика та електроенергія.

Раніше йшлося про те, що картоплю на українському ринку продають у межах 6–12 грн за кілограм (0,14–0,29 долара), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Корекція цін пов’язана з кількома чинниками:

слабким попитом

стабільними поставками з місцевих господарств

не надто високою якістю продукції, яка стримує темпи реалізації на внутрішньому ринку.

При цьому картопля в Україні нині продається в середньому на 61% дешевше, ніж наприкінці грудня минулого року.