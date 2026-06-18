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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
824
Час на прочитання
1 хв

Озброєний чоловік забарикадувався з жінкою у квартирі в Тернополі: поліція веде переговори (відео)

За даними місцевих пабліків, озброєний чоловік у Тернополі погрожує вбити жінку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Правоохоронці в Тернополі біля будинку, де забарикадувався чоловік

Правоохоронці в Тернополі біля будинку, де забарикадувався чоловік / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У Тернополі 18 червня озброєний чоловік забарикадувався у квартирі, утримуючи там жінку. На місці події працюють правоохоронці, тривають перемовини.

Про це повідомило «РБК-Україна» з посиланням на речницю Нацполіції Юлію Гірдвіліс.

За даними місцевих пабліків, озброєний чоловік, який забарикадувався у квартирі, погрожує вбити жінку. На місці видно дуже багато поліції.

Гірдвіліс підтвердила, що на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби. З чоловіком ведуться перемовини.

© із соцмереж

До слова, у Хмельницькому 37-річного чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за вбивство колишньої співмешканки. Під час ревнощів він перерізав жінці горло, а щоб приховати злочин, сховав тіло в оглядовій ямі власного гаража. Зловмисника викрили після того, як матір загиблої заявила про її зникнення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
824
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