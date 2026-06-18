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Озброєний чоловік забарикадувався з жінкою у квартирі в Тернополі: поліція веде переговори (відео)
За даними місцевих пабліків, озброєний чоловік у Тернополі погрожує вбити жінку.
У Тернополі 18 червня озброєний чоловік забарикадувався у квартирі, утримуючи там жінку. На місці події працюють правоохоронці, тривають перемовини.
Про це повідомило «РБК-Україна» з посиланням на речницю Нацполіції Юлію Гірдвіліс.
За даними місцевих пабліків, озброєний чоловік, який забарикадувався у квартирі, погрожує вбити жінку. На місці видно дуже багато поліції.
Гірдвіліс підтвердила, що на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби. З чоловіком ведуться перемовини.
До слова, у Хмельницькому 37-річного чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за вбивство колишньої співмешканки. Під час ревнощів він перерізав жінці горло, а щоб приховати злочин, сховав тіло в оглядовій ямі власного гаража. Зловмисника викрили після того, як матір загиблої заявила про її зникнення.