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Ожеледиця, дощі та мокрий сніг: синоптики попереджають про зміну погоди 26 листопада
26 листопада у більшості регіонів України опадів не очікується, хоча на південному заході можливі сніг і дощ.
У четвер, 26 листопада, в більшості регіонів України очікується переважно суха погода.
Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 26 листопада в Україні очікується короткочасна стабілізація погоди: опадів не передбачається, проте буде похмуро. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до -4 градусів морозу, вдень очікується близько 0.
«Аналіз провідних прогностичних моделей показує — з 27 листопада продовжиться подальше поступове занурення в зимовий холод. Але підстав налаштовуватися на екстремальні морози, інтенсивні снігопади поки що немає», — зазначає синоптик.
Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 26 листопада в Україні зростатиме атмосферний тиск, тож більшість областей залишаться без істотних опадів. Атмосферний фронт впливатиме лише на південний захід, принісши вдень сніг, а на Закарпатті та Одещині та дощ. Через надходження холодного повітря з півночі сильнішому охолодженню перешкоджатиме хмарність із проясненнями.
На Закарпатті та Прикарпатті вдень синоптики прогнозують мокрий сніг із місцями його налипанням, а на Одещині здебільшого дощитиме. У західних регіонах уночі та вранці місцями можливий туман, на дорогах ожеледиця.
Вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с: північно-західний, а на південному заході — південно-східний. Вдень очікується від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, тоді як на Закарпатті та півдні повітря прогріється до +2…+7 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 26 листопада.
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