Ожеледиця, хуртовини та штормовий вітер: українців попередили про небезпечну погоду

Ожеледиця, хуртовини та штормовий вітер: українців попередили про небезпечну погоду

Через негоду в Україні 24 грудня оголошено І рівень небезпечності.

Погода в Україні у п'ятницю, 24 грудня, буде вітряною, із снігом та ожеледицею.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС України.

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Так, у п'ятницю Україною пройдуть пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах ще потужніші - 20-25 м/с. Також українцям слід бути обережними, адже на дорогах буде ожеледиця. Крім того, в Карпатах очікується значний сніг, а також хуртовини.

"За даними Укргідрометцентру, 24 грудня на дорогах країни ожеледиця; вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині ожеледь; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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Також негода зачепить і столицю та Київську область. Людей попередили про ожеледицю на дорогах, пориви вітру до 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомлялося, до 24 грудня в Україні тріщатимуть морози, а вихідними, 25-26 грудня, прийде потепління з рясними опадами.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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