Ожеледиця на дорогах: у 20 областях України оголошено жовтий рівень небезпеки

Ожеледиця на дорогах: у 20 областях України оголошено жовтий рівень небезпеки

Негода не завадить рухові транспорту лише у трьох областях на півдні країни.

У п’ятницю, 4 лютого, у 20 областях України оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах.

За даними Sinoptik.ua, ожеледиця очікується практично на всій території України.

Пощастить лише мешканцям Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, де вже кілька днів немає опадів.

Жителям інших регіонів у п’ятницю рекомендують користуватися особистим автотранспортом лише у разі нагальної потреби. Оскільки ожеледиця збільшує гальмівний шлях, водіям за кермом слід бути особливо уважними.

Пішоходам слід пам’ятати, що на слизьких тротуарах руки не варто тримати в кишенях, а пересуватися найкраще дрібними кроками.

Нагадаємо, раніше Одесу засипало снігом, який падав безперервно понад добу. Рятувальникам кілька разів довелося виїздити на допомогу водіям, які забуксували на слизькій дорозі.

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