Ожеледиця, снігові лавини та підвищення рівня річок: рятувальники попереджають про негоду в Україні

Ожеледиця, снігові лавини та підвищення рівня річок: рятувальники попереджають про негоду в Україні

Через ожеледицю в Україні можливі проблеми з рухом.

Погода в Україні у найближчу добу, 21 грудня, буде складною - на дорогах країни ожеледиця, у горах значна снiголавинна небезпека, а на деяких рiчках очiкується пiдвищення рiвнiв води.

Про це інформують рятувальники з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, 21 грудня на дорогах України ожеледиця. У Києві та області також ожеледиця. У зв'язку з негодою оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".

Крім того, українців попередили, що складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Також у горах Iвано-Франкiвської, Львівської областей та на високогiр’ї Закарпатської області через снiгопади та хуртовини утримається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

А на рiчках басейнiв Сяну (Львiвська область), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м над рiвнями на 08 год. 18 грудня. Утім людей заспокоюють, що це не матиме негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, у Києві ввечері у понеділок, 20 грудня, розпочався сильний снігопад. Усього за 20 хвилин уся земля вкрилася шаром снігу.

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