Ожеледиця та налипання мокрого снігу: синоптики попередили українців про небезпечну погоду

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови в Україні сьогодні, 26 листопада. На дорогах очікується ожеледиця та налипання снігу. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні більшу частину нашої країни накриють дощі та мокрий сніг. У східних та північно-західних областях без істотних опадів.

На заході та півночі України на дорогах місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вранці та вночі очікується туман, тому видимість знизиться до 200-500 метрів/

Температура повітря впродовж доби буде у межах від -3 до +2 градусів. На півдні та сході до +6 градусів.

У Києві сьогодні хмарно. Вдень прогнозується сніг з дощем, а на дорогах - місцями ожеледиця. Вітер північно-західний до 10 м/с.

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