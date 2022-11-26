Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ожеледиця та налипання мокрого снігу: синоптики попередили українців про небезпечну погоду

Ожеледиця та налипання мокрого снігу: синоптики попередили українців про небезпечну погоду

Фото: pixabay.com

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови в Україні сьогодні, 26 листопада. На дорогах очікується ожеледиця та налипання снігу. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні більшу частину нашої країни накриють дощі та мокрий сніг. У східних та північно-західних областях без істотних опадів.

На заході та півночі України на дорогах місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вранці та вночі очікується туман, тому видимість знизиться до 200-500 метрів/

Температура повітря впродовж доби буде у межах від -3 до +2 градусів. На півдні та сході до +6 градусів.

У Києві сьогодні хмарно. Вдень прогнозується сніг з дощем, а на дорогах - місцями ожеледиця. Вітер північно-західний до 10 м/с.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
806
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація