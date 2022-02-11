Ожеледиця та сніг: українців попереджають про погіршення погодних умов

Водіїв закликають бути обачними.
Рятувальники попереджають по небезпечні метеорологічні явища на території України на вихідні.
Про це з посиланням на Укргідрометцентрі повідомила пресслужба ДСНС.
У суботу, 12 лютого, на дорогах України буде ожеледиця. Омине хіба південну частину. Вночі в Карпатах - значний сніг. Вночі на заході, а вдень в центрі та півдні пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. Йдеться про I рівень небезпечності - жовтий.
У Києві та Київській області 12-13 лютого на дорогах буде ожеледиця. Рятувальники попереджають про I рівень небезпечності або жовтий. "Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - наголошують рятувальники.
Як повідомлялося, цими вихідними, 12-13 лютого, до України прийде незначне похолодання з нічними морозами. У суботу, 12 лютого, в країні очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. 13 лютого в Україні буде без опадів.
Читайте також:
-
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 7-13 лютого 2022 року
-
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 7-13 лютого
-
Що означатимуть наші сни цього тижня – від 7 до 13 лютого – і чи будуть серед них віщі