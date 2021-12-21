Ожеледиця та засипані магістралі: як у Дніпрі комунальники боролися зі сніговою стихією

Ожеледиця та засипані магістралі: як у Дніпрі комунальники боролися зі сніговою стихією

Загалом комунальники використали понад 1700 тонн протиожеледної суміші.

Дніпро вночі 21 грудня накрив сніговий циклон. Внаслідок чого на міських магістралях працювала майже сотня одиниць спецтехніки.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради.

Як стало відомо, ліквідацією наслідків циклону займалася 91 одиниця спецтехніки. 60 автомобілів посипали проїжджі частини спеціальною сумішшю — загалом комунальники використали понад 1700 тонн протиожеледної суміші.

У департаменті благоустрою та інфраструктури зазначили, що роботи з прибирання снігу продовжуються.

Нагадаємо, що у Києві вночі дороги та тротуари чистили 317 одиниць техніки. Більшість вулиць зараз розчищені від снігу.

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