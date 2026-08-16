Ознака відчаю? : Independent про причини посилення повітряних атак РФ

The Independent: РФ змінила тактику атак для виснаження ППО України

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Російські ракетні атаки на українських мирних жителів не є чимось новим. Але вони стають дедалі частішими та загрожують майже вперше схилити війну на користь Росії. Мета полягає в тому, щоб нарешті зламати надзвичайну стійкість та дух українського народу.

Про це пише The Independent.

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На жаль, останні атаки на Київ підтверджують, що цей тероризм проти українського народу лише посилюється.

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Росіяни, які часом демонстрували вражаючу військову некомпетентність, удосконалили свою повітряну тактику. Тепер вони використовують рої безпілотників, щоб виснажити українські системи оборони, перш ніж запускати ракети. В результаті збивають відносно мало ракет, а вбивства мирного населення тривають.

Такі дії у виданні називають «ознакою відчаю Росії». Українські сили стримують просування окупантів завдяки перевазі в повітряних і наземних дронах, а щомісячні втрати РФ оцінюються приблизно у 30 тисяч військових убитими та пораненими.

Водночас вдалі українські удари по російських НПЗ, залізниці, складських хабах та об’єктах в окупованому Криму «принесли війну додому» для жителів РФ, руйнуючи відчуття безпеки в найбільших російських містах.

Вагання Вашингтона та дефіцит ракет до Patriot

Редакція The Independent піддає критиці позицію адміністрації Дональда Трампа, яка затягує надання Україні ліцензії на самостійне виробництво ракет до систем Patriot. Ситуація ускладнюється й тим, що США та їхні союзники у Перській затоці вичерпали значну частину власних запасів Patriot під час конфлікту з Іраном.

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З огляду на невизначеність у США та масштабну військову допомогу Росії з боку Китаю, Ірану й Північної Кореї, видання закликає європейські держави перебрати на себе ключову роль у підтримці Києва.

«Однак залишається небезпека, що Росія переможе і їй дозволять нав’язати розділ України та заблокувати її вступ до НАТО чи ЄС. Зараз, як ніколи раніше, Європа потребує України майже так само сильно, як Україна залежить від Європи, і інші конфлікти не можуть применшувати та відволікати від цього важливого факту геополітичного життя. Європа не може дозволити собі програти», — підсумували в Independent.

Раніше у The Telegraph розповіли, як війна Трампа пробила діру в обороні Заходу.

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