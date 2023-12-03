Ознаки геноциду: Верещук приголомшила ймовірною кількістю викрадених Росією дітей

Офіційно відомо про приблизно 20 тисяч українських дітей, яких Росія незаконно депортувала з території України.

Справжня кількість викрадених Росією українських дітей може становити сотні тисяч.

Це підтвердила віцепрем'єрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю Голосу Америки.

При цьому вона нагадала, що офіційно відомо про приблизно 20 тисяч незаконно депортованих з території України дітей, майже четверта частина із них — сироти.

Також читайте Хто допоміг Путіну викрасти тисячі дітей з України

"Я можу оперувати офіційними даними. 20 тисяч — це діти, про яких ми знаємо: де вони, що з ними, і ми намагаємося їх повернути. З них майже 4,5 тисячі сиріт. Це дуже важливо, адже коли дитина батьківська — за нею може поїхати або батько, або мама, або прямі родичі. А діти-сироти — під опікою держави, і держава на 100% відповідає за їхню безпеку", — сказала Ірина Верещук.

Віцепрем'єрка додала, що примусова депортація дітей з України та зміна їхньої ідентичності має ознаки геноциду. Вона наголосила, що всі, хто причетний до цього, мають бути притягнуті до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Раніше уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова відзвітувала, що окупанти вивезли до країни-агресорки понад 700 тис. українських дітей від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової та президента РФ Володимира Путіна за незаконне вивезення до країни-агресорки українських дітей.

Читайте також: