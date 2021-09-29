"П****й працювати": у Львові блогерка обматюкала ветеранів АТО і "подарувала" окупований Крим Росії (відео)

Інцидент стався під час того, як дівчина вела прямий ефір.

Блогерка зі Львова в прямому ефірі, який вела в соцмережі, заявила, що окупований Крим — російський.

Запис її бесіди згодом з'явився в соціальних мережах.

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На ролику видно, як дівчина спілкується в прямому ефірі зі своїм підписником. У розмові з ним вона каже, що "її знайомий нещодавно поїхав у Москву". Після чого заявляє, що "Крим — російський". Її співрозмовник перепитав, чи справді вона так вважає, на що дівчина ствердно сказала: "Так".

"Чий-чий, Крим — російський. По документах. От і все. І пишіть, що хочете. Мені на**ать", — акцентувала дівчина.

Після чого вона, вже в іншому ефірі, "пройшлася" по ветеранам війни на Донбасі. За її словами, "вони загордилися".

"Чому я не люблю АТОвців? Найбільше дратує, коли він заходить в маршрутку і каже, що він АТОвець. І що, б**ть? П****й працювати. А бабулечка з пенсією повинна дати за проїзд. Ось таких людей ненавиджу", — додала блогер.

Нагадаємо, що дівчата, які потрапили в скандал з погромом квартири під Одесою, знайшли виправдання своєму вчинку. Одна з дівчат відповіла, що її мати про скандал знає і допоможе вирішити питання в разі необхідності.

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