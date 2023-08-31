П’яна мама загубила дворічного сина на Харківщині: яка доля дитини (фото)

У поліції повідомили, що мама хлопчика перебувала у стані алкогольного сп’яніння, тож не доглядала за дитиною належним чином.

На Харківщині п’яна 27-річна жінка повідомила до поліції, що загубила свого дворічного сина. Правоохоронці склали щодо жінки протокол про адмінправопорушення.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Як поінформували правоохоронці, 30 серпня 27-річна мешканка селища Нова Водолага повідомила до поліції про те, що зник її дворічний син. Мати втратила пильність та загубила дитину з поля зору.

За викликом оперативно прибули працівники сектору ювенальної превенції. Поліцейські знайшли дитину у господарській споруді на подвірʼї. Щодо дитини не було скоєно жодних протиправних дій.

На Харківщині поліція знайшла дворічну дитину, яку загубила п'яна мама / Фото: поліція Харківської області

Правоохоронці з’ясували, що мама хлопчика перебувала у стані алкогольного сп’яніння, тож не доглядала за дитиною належним чином.

Поліцейські склали щодо жінки протокол про адміністративне правопорушення за статтею про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання.

Нагадаємо, у травні Україну сколихнуло зникнення у селі Скрипаї на Харківщині 2-річної Віолетти Мужечук, яка вийшла на прогулянку з братом-близнюком і не повернулася. Дівчинку шукали сотні людей і таки знайшли аж через чотири дні.

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