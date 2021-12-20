П'яна мати, її агресивний співмешканець та гори сміття: у Тернополі врятували 4-річного хлопчика

П'яна мати, її агресивний співмешканець та гори сміття: у Тернополі врятували 4-річного хлопчика

Жінку хочуть позбавити батьківських прав.

У Тернополі на вул. Микулинецькій врятували 4-річного хлопчика, який жив в антисанітарії з агресивним співмешканцем матері, який погрожував його побити.

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Про це повідомили в патрульній поліції Тернопільської області.

До поліції звернулась мати хлопчика, яка повідомила, що співмешканець погрожує побити її та її малолітнього сина. На місце події прибули правоохоронці, які побачили нетверезу жінку та гори сміття в квартирі, де жила дитина.

www.facebook.com/Патрульна поліція Тернопільської області

"4-річний хлопчик жив в антисанітарних умовах: брудний посуд та одяг, порожні пляшки, які лежали по всій квартирі, обшарпані стіни, і це далеко не весь жах, який побачили патрульні. В приміщенні була мати, яка мала явні ознаки сп’яніння та навіть не змогла показати документи на дитину, бо ще не встигла отримати свідоцтво про народження", - йдеться у повідомленні.

Поліція на співмешканця жінки склала протокол за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП та винесла тимчасовий заборонний припис. Також правоохоронці вилучили дитину з родини та помістили до реабілітаційного центру.

"Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав", - йдеться у повідомленні.

www.facebook.com/Патрульна поліція Тернопільської області

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