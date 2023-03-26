"П'яна вечірка на кістках": на Чернігівщині підлітки розважалися на меморіалі Героям

На Чернігівщині біля меморіалу загиблим воїнам підлітки влаштували алкогольну вечірку.

Танці з неї учасники виклали у соціальних мережах.

Вчинок дітей у соцмережах одразу розкритикували. Учасники інциденту, уже попросили вибачення за вчинок.

На кадрах видно, що діти проводили час на Пагорбі слави. Вони також вживали алкоголь та хвалилися його великою кількістю.

"Ми всі просимо вибачення за наш безглуздий і зовсім необдуманий вчинок, ми не планували знімати відео біля пам'ятника, тим більше якось утискати людей, які загинули в АТО під час війни", - заявили підлітки на відео.

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Підлітки навіть встали на коліна та попросили вибачення у воїнів, які зараз на фронті, а потім поклали квіти до меморіалу, вшанувавши пам'ять загиблих воїнів.

Напередодні мережа вибухнула обуренням через запальничку, яку продавали в одному з магазинів. На аксесуарі - зображення розстріляного через слова "Слава Україні" військовослужбовця Олександра Мацієвського.

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