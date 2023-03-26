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"П'яна вечірка на кістках": на Чернігівщині підлітки розважалися на меморіалі Героям

"П'яна вечірка на кістках": на Чернігівщині підлітки розважалися на меморіалі Героям

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
2405
Час на прочитання
1 хв
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"П'яна вечірка на кістках": на Чернігівщині підлітки розважалися на меморіалі Героям

Підлітки уже записали відео із вибаченнями.

На Чернігівщині біля меморіалу загиблим воїнам підлітки влаштували алкогольну вечірку.

Танці з неї учасники виклали у соціальних мережах.

Вчинок дітей у соцмережах одразу розкритикували. Учасники інциденту, уже попросили вибачення за вчинок.

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На кадрах видно, що діти проводили час на Пагорбі слави. Вони також вживали алкоголь та хвалилися його великою кількістю.

"Ми всі просимо вибачення за наш безглуздий і зовсім необдуманий вчинок, ми не планували знімати відео біля пам'ятника, тим більше якось утискати людей, які загинули в АТО під час війни", - заявили підлітки на відео. 

Підлітки навіть встали на коліна та попросили вибачення у воїнів, які зараз на фронті, а потім поклали квіти до меморіалу, вшанувавши пам'ять загиблих воїнів.

Напередодні мережа вибухнула обуренням через запальничку, яку продавали в одному з магазинів. На аксесуарі - зображення розстріляного через слова "Слава Україні" військовослужбовця Олександра Мацієвського.

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Дата публікації
Перегляди
2405
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