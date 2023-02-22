П'яна жінка народила дитину вдома та забула одягнути: дівчинка померла

Породілля закутала новонароджену дівчинку в рушник, поклала на ліжку та пішла займатися своїми справами. Через недбальство матері дитина померла.

Острозький районний суд виніс вирок 28-річній жительці Рівненської області, яка в січні минулого року у стані алкогольного сп’яніння народила вдома дитину і залишила її без догляду в холодній кімнаті.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Рівненській області.

У молодої жінки це була вже шоста дитина. Вона була на 34-35 тижні вагітності, але на лікарському обліку не перебувала.

Коли почалися перейми, вона була в нетверезому стані. Викликати “швидку” не стала, а народила дитину самостійно. Пуповину доньці перерізав батько.

Після пологів жінка закутала новонароджену лише в рушник і поклала на ліжку в кімнаті, де температура була приблизно 10-14 градусів тепла. Забувши про немовля, вона займалася своїми справами. Лише через деякий час її одягнула і, запідозривши щось недобре, все ж викликала швидку допомогу.

Медики виявили, що дівчинка народилася недоношеною, але без вад розвитку, вагою 1886 г, зростом 43 см. Врятувати життя дитини в лікарні уже не змогли.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок загального переохолодження тіла через низьку температуру навколишнього середовища.

Відомо, що жінка наразі виховує чотирьох малолітніх дітей. У листопаді 2020 року у неї через тиждень після народження померла ще одна дитина.

Згідно з висновком судово-психіатричного експерта, рівень інтелектуального розвитку 28-річної жінки в межах норми та її індивідуально-психологічні особливості не мають характеру вад, які могли істотно вплинути на її поведінку після народження дитини.

Суд визнав визнав жінку винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України. Їй призначено покарання у вигляді 2-х років позбавлення волі “умовно” — з іспитовим терміном 2 роки.

Нагадаємо, в Сарнах Рівненської області в районній лікарні під час пологів померла 20-річна породілля та її син. Батьки померлої звинувачують медиків у смерті їхньої доньки та немовляти.

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