П’яні "мінери" та евакуація тисяч людей: за добу по всій Україні збрехали про закладену вибухівку в 600 об’єктах

П’яні "мінери" та евакуація тисяч людей: за добу по всій Україні збрехали про закладену вибухівку в 600 об’єктах

За фейкові виклики особам, які їх здійснюють, загрожуватиме до 6 років позбавлення волі.

Упродовж доби до Нацполіції надійшло 9 неправдивих повідомлень про мінування 600 об'єктів у різних містах України. Правоохоронці кажуть, що перевіряють кожен з них. Наразі жоден не підтверджено.

Про це очільник Нацполіції Ігор Клименко сказав в ефірі телеканалу "Рада", йдеться на сайті МВС.

"Наразі ми з’ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки у період минулих новорічних свят ми отримали 132 таких повідомлення. Затримано 9 зловмисників в 9 областях держави, зокрема у великих містах - Києві, Дніпрі, Одесі", — каже очільник Нацполіції.

За його словами, порушники зазвичай мають різні мотиви для скоєння злочину. Дехто перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Клименко зазначив, що немала частина повідомлень про мінування надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Водночас він наголошує, що Національна поліція реагуватиме на кожне повідомлення про мінування.

"Ми розглядаємо кожен такий виклик. Значні сили Національної поліції залучаються до перевірки повідомлень про мінування. Безпека громадян на для нас на першому місці! Вибухотехнічні служби та кінологічні підрозділи НПУ несуть службу в цілодобовому режимі та оперативно реагують на всі виклики про мінування", — підкреслив очільник НПУ.

Клименко також звернувся до керівників шкіл та суб’єктів господарювання з проханням за можливості встановити камери відеоспостереження. За його словами, там, де є постійне спостереження і контроль, поліції легше реагувати на такі виклики.

Також очільник Нацполіції наголосив, що згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за такий вид злочину зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

Нагадаємо, лише сьогодні, 12 січня, у Києві закрили станції метро "Площа Льва Толстого", " Палац спорту" та пересадку між синьою та зеленою лініями через дзвінок про мінування. Згодом з тієї ж причини закрили станцію "Театральна" та пересадковий вузол, а також станцію "Вокзальна". Було також повідомлено про закладання вибухівки в аеропорту "Бориспіль".

Крім того, напередодні, 11 січня, стало відомо про нібито замінування всіх шкіл столиці. Ще раніше заявивили про вибухівку в усіх ТРЦ Києва та великих супермаркетах Харкова.

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