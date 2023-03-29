П'яні вечірки із секс-насильством: двоє фігурантів справи уже на волі

Двох фігурантів у справі "п'яних вечірок", які запрошували в гості дівчат і чинили над ними сексуальне насильство, випустили на волю під заставу.

Про це повідомляє "Українська правда".

Київська обласна прокуратура у коментарі виданню повідомила, що один із фігурантів – Ярослав Домбровський вніс заставу, тому був звільнений з-під варти. Йому призначили заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (402 600 гривень).

24 березня березня суд обрав третьому фігуранту Олегу Захарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначив заставу також у розмірі 402 600 гривень. Зазначається, що Захаров заплатив заставу і вже перебуває на волі.

"Прокуратура клопотала про безальтернативне тримання під вартою. Суд визначив заставу, бо стаття передбачає таку можливість. Суд також визначив другому фігуранту заставу. Вони у них однакові – 150 прожиткових мінімумів", – зазначили у прокуратурі і додали, що готують оскарження такого рішення суду.

Таким чином за ґратами залишається лише організатор вечірок Андрій Ярина.

Нагадаємо, що в Києві компанія молодиків запрошувала дівчат на вечірку, яких потім "накачували" алкоголем та, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією. Вони доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого насміхалися із жертв у соцмережах.

1 лютого правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області та підтвердили причетність до злочину групи осіб.

Пізніше стало відомо, що блогерів, які знущалися з безпомічних дівчат і знімали їх у порно, заарештовано.

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