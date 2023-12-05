"П'яний чувак, бл**ь, озброєний": військовий РФ розповів про порушення дисципліни в армії

Катастрофічні втрати не найкращим чином впливають на моральний дух й поведінку окупантів

Російський військовий констатував, що в окупаційній армії панує суцільний хаос. Так, є випадки грубого порушення дисципліни загарбниками.

Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило ГУР МО.

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Військовослужбовець армії РФ розповів про неприпустиме порушення дисципліни своїм "побратимом". Зокрема, йдеться про використання автомобільного транспорту напідпитку, щобільше, зі зброєю. Окупант сказав, що російський солдат "синій" сів за кермо та поїхав до Маріуполя.

"8-ка (ВАЗ 2108 – ред), п'яний чувак, озброєний", – підсумував російський солдат.

Раніше йшлося про те, що окупанти на Донеччині повністю деморалізовані.

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