П’яний водій на Закарпатті врізався в заправку, після чого купив ще випивки

В Закарпатській області у селі Сюрте, водій автомобіля ВАЗ врізався в заправну колонку на АЗС. Після аварії чоловік одразу ж розпив алкогольний напій.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Керманич не впорався з керуванням, з’їхав з дороги й здійснив зіткнення з бензоколонкою. Під час спілкування з водієм стало відомо, що одразу після аварії він розпивав алкоголь, що підтвердив працівник АЗС, який відпускав товар.

"Поліцейські запронували керманичу пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою Драгера. Результат виявися позитивним — 1.26 проміле, а це у понад 6 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові", - йдеться в повідомленні.

На водія склали кілька адмінматеріалів, зокрема за порушення ПДР, повторне керування у стані сп’яніння, водіння без документів, а також повторне протягом року керування транспортним засобом, особою позбавленою права керування.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася ДТП, у якій загинули чоловік та його дружина.

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