П'ять годин катували і ґвалтували: у Сумській області чоловік та жінка жорстоко вбили знайомого

П'ять годин катували і ґвалтували: у Сумській області чоловік та жінка жорстоко вбили знайомого

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

У с. Кам’яне Сумського району Сумської області 32-річна жінка та 27-річний чоловік жорстоко вбили 52-річного чоловіка. Після розправи вони позбулись тіла.

Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.

За даними слідства, чоловік та його спільниця у 2019 році на території фермерського господарства через суперечку про оплату роботи жорстоко вбили 52-річного чоловіка. Вони 5 годин катували потерпілого: били лопатою, сокирою та зґвалтували палицею. Коли чоловік помер, то підозрювані заховали тіло.

Труп вбитого знайшли у березні 2020 року. У січні 2022 року правоохоронці розшукали причетних до розправи. Їх затримали та повідомили про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 127 КК України. 32-річній жінці та 27-річному чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також: