П'ять харчових звичок, від яких краще відмовитися після 50 років

Щоб підтримувати своє здоров'я у кращому стані після 50 років, варто відмовитися від деяких харчових звичок. Читайте в матеріалі ТСН.ua, від яких саме.

Людське тіло з віком старіє - це закон природи, який впливає на здатність людини протистояти різним хворобам. Однак ми можемо допомогти своєму організмові підтримувати здоров'я чи, навпаки, заважати йому своїми діями. Наприклад, існують п'ять харчових звичок, від яких варто відмовитися після 50 років, якщо ви хочете залишатися здоровими з віком.

За даними клініки Mayo, люди після 50-річчя починають помічати зміни в певних аспектах свого життя. Зокрема, у травлені, здоров'ї серця й кісток, контролі ваги. Правильна дієта і стиль харчування допомагають кардинально вплинути на ці зміни. І якщо відмовитися від певних харчових звичок, можна мінімізувати вплив старіння на ваше здоров'я.

Економити на овочах та фруктах

Якщо вживати достатню кількість фруктів та овочів у своєму щоденному раціоні, то можна забезпечити організм всіма необхідними антиоксидантами й поживними речовинами. Також вони поповнюють вміст клітковини, а це є критично важливим для здоров'я в похилому віці.

Завдяки достатній кількості клітковини можна підтримувати регулярне випорожнення, яке з віком може ускладнюватися. А ще клітковина підтримує рівень артеріального тиску, холестерину, цукру в крові. В огляді, що був опублікований в Journal of Chiropractic Medicine, наголошували, що для запобігання чи зниження ризику серцево-судинних захворювань необхідно щоденно споживати велику кількість клітковини. А тому після 50 років краще не економити на овочах і фруктах.

Недоотримувати білок

Для будь-кого отримання достатньої кількості білка має вирішальне значення, а для людей після 50-ти років воно стає ще важливішим. Пов'язано це із втратою м'язової маси з віком. Якщо додавати до свого раціону достатньо білка, можна уповільнити процес природного прогресування і мінімізувати швидкість старіння м'язів.

Хоча багато досліджень вказують, що вживання достатньої кількості білка важливе для загального здоров'я і м'язової маси, багато людей після 50 років все ще не дотримуються рекомендації дієтологів.

Не контролювати розміри порцій

З віком також потрібно враховувати одну важливу річ - метаболізм з часом змінюється. Як показали дослідження 2021 року, які були опубліковані в журналі Science, у віці 20-60 років метаболізм залишається стабільним, а після 60 починає різко знижуватися. Тому дуже важливо вже у 50 років підготувати свій організм до майбутніх змін. А контроль розміру порцій - один зі способів це зробити. Так ваше тіло не отримуватиме за раз надто велику кількість калорій.

Кожного дня їсти ті самі продукти

Недостатня кількість різноманітної їжі - ще одна причина, яка може заважати отримати з віком оптимальне здоров'я. Якщо ви будете урізноманітнювати свій раціон, то будете отримувати всі необхідні поживні речовини. Як рекомендує дієтологиня Морген Клер, потрібно щодня їсти щось нове. У протилежному разі ви можете втратити кілька ключових речовин для здоров'я, таких як вітаміни групи В, залізо чи кальцій. Вони з віком дуже важливі.

Не споживати яєчний жовток

Багато хто з дитинства чує, що яєчний жовток шкідливий, а тому його потрібно уникати, щоб не підвищився рівень холестерину. Однак, згідно з новими дослідженнями, це твердження є просто міфом. Якщо ви хвилюєтеся, що яєчні жовтки можуть негативно вплинути на ваш організм, можете проконсультуватися з лікарем. Але в цьому продукті містяться поживні речовини, які потрібні людям похилого віку для здоров'я мозку. Зокрема, холін. Тому після 50-ти варто все ж включити до свого раціону яєчні жовтки.