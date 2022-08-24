П'ять помилок у догляді за орхідеєю, які можуть призвести до загибелі квітки

Орхідеї - красиві квіти, але дуже примхливі. Щоб вони росли та квітнули, їм потрібно створити комфортні умови. І не всі знають як доглядати за орхідеєю. Існує п'ять поширених помилок, які навіть призводять до загибелі квітки. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви хочете, щоб екзотичні квіти квітнули тішили око тривалий час, варто дізнатися, як правильно доглядати за орхідеює.

Однак дуже часто люди роблять одні і ті ж помилки, які призводять до того, що квітка гине.

Як доглядати за орхідеєю: запам'ятайте ці п'ять помилок і ніколи так не робіть

В жодному разі не відхиляйтеся від плану догляду - якщо йдеться про цю екзотичну квітку, то діяти на свій власний розсуд нерозумно. Дуже важливо знайти поради досвідчених садівників і повністю їх дотримуватися. Ніколи не ставте горщик на підвіконня з сонячного боку - квітникарі-початківці через недосвідченість можуть поставити орхідею на підвіконня, де ніжна квітка отримає опік від сонячних променів. Зрозуміти, що квітці занадто багато світла можна за зовнішнім виглядом листочків. Якщо вони раптом пожовтіли, значить, краще поставити горщик в більш затемнене місце. Також не обирайте надто темне місце - від недостатнього освітлення орхідея відчуває дискомфорт, погано росте і не квітне. Тому, якщо ви хочете вирощувати ці екзотичні квіти, але в вашому будинку мало світла, краще подумати про спеціальні лампи. Хоч це і тропічна квітка, але не переливайте орхідею - обов'язково зачекайте, допоки ґрунт висохне, перед тим, як знову поливати орхідею. Варто звернути увагу, що ця квітка може обходитися без води тижнями, а надмірне поливання спричинить гниття коріння. Не варто забувати про підживлення - звичайного поливання не завжди достатньо для того, щоб орхідея активно росла і квітнула. Фахівці радять час від часу підживлювати квітку добривами з необхідними їй поживними речовинами.

А щоб краще зрозуміти, як доглядати за орхідеєю в домашніх умовах, варто подивитися відео: