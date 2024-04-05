Пʼять років за відмову від медогляду: у Раді дали розʼяснення про нову норму законодавства

У Верховній Раді пояснили, чи буде ухвалено нову норму законодавства, у якій пропонується карати строком позбавленням волі на строк до п’яти років за відмову від проходження медичного огляду.

Про це у себе в Telegram-каналі написав народний депутат України Максим Бужанський.

"Не буде такого, цю норму ми із законопроекту прибираємо, сам законопроект розглянемо у комітеті в понеділок", - зауважив Бужанський.

Він зазначив, що для таких порушників застосовуватимуть великий адміністративний штраф, але не про позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як українці оцінюють рівень мобілізації та пояснюють небажання служити.

Крім того, ми раніше інформували, що омбудсмен жорстко оцінив ситуацію з “бусиками ТЦК”.

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