П'ять військових частин не взяли на службу: чоловік вигадав, що говорити, щоб його не мобілізували

Чоловік розповів, що він добровільно погодився на мобілізацію, але його не беруть на службу.

У Хмельницькій області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який понад рік уникав мобілізації. Працівник ТЦК ж наголошував, що чоловік у військових частинах розповідав, що зловживає алкоголем та має погане здоров'я, через що його не брали на службу.

Про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до військової служби. Він отримав повістку та повинен був 1 березня 2023 року прийти до ТЦК, проте понад рік ухилявся від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що "отримав повістку про виклик на 01.03.2023 для проведення призову за мобілізацією та відправлення до військової частини для проходження військової служби, проте вважаючи, що за ним мали приїхати працівники ТЦК - не з`явився". Чоловік додав, що хотів добровільно мобілізуватись, проте жодна військова частина його не брала на службу.

Працівник ТЦК пояснив на суді, що чоловіка возили у 5 різних військових частин, проте він "постійно скаржився на свій стан здоров`я, вказував, що на його утриманні перебуває матір похилого віку, а також розповідав про залежність від алкогольних напоїв". Таким чином його відмовлялись брати на службу.

Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію, але військові частини не прийняли його на службу.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

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