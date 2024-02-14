"П'ять згорілих комків": працівник Музею історії оскандалився цинічним дописом про загиблу у Харкові сім'ю

Національний музей історії України у Другій світовій війні розірвав трудові відносини із науковим співробітником Романом Кабачієм після його цинічного допису про загиблу в Харкові сім'ю.

Про це повідомляє пресслужба Національного музею історії.

"Старший науковий співробітник Роман Кабачій здійснив непростий крок, необхідний в умовах, що склалися. Він написав заяву на звільнення за власним бажанням. Національний музей історії України у Другій світовій війні припиняє з ним трудові відносини", - йдеться у дописі.

Напередодні працівник Музею історії Кабачій на своїй сторінці у фейсбуці цинічно прокоментував публікацію Офісу генерального прокурора. Він написав: "Це той момент, коли родина не виїздить, тому що ти там держслужбовець (чи на держзарплаті)". Після обурення українців він додав: "Співчуття кому? П'ятьом згорілим комкам?". Згодом Кабачій видалив свої дописи та попросив вибачення.

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Нагадаємо, внаслідок атаки Росії по АЗС у Харкові загинуло ціла сім'я. Як повідомили правоохоронці, йдеться про подружжя – 35-річну працівницю місцевої прокуратури Ольгу Путятіну, 38-річного Григорія Путятіна та трьох їхніх дітей. Наймолодшому з хлопчиків було 10 місяців, середньому – 4 роки, найстаршому – 7 років. Останній навчався у другому класі.

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