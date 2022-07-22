П'ять звичок, які тільки шкодять після 60 років

Після 60 років організм починає змінюватися. Це позначається, зокрема, і на зовнішності людини. Однак, існують певні звички, які лише пришвидшують старіння. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

За словами медбрата Центра мезотеліоми Шона Марчезе, який має понад 15 років досвіду догляду за літніми пацієнтами, людині після 60-ти дуже важливо стежити за своїм самопочуттям і здоров'ям.

Наприклад, саме в цьому віці починаються зміни, які пов'язані з травленням та обміном речовин. Вони можуть призвести навіть до раку черевної порожнини чи кишечника. Страждають також і когнітивні здібності, що спричиняє розвиток хвороби Альцгеймера.

Про які звички після 60 років краще забути? Ось вони: