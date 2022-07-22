П'ять звичок, які тільки шкодять після 60 років

Після 60 років організм починає змінюватися. Це позначається, зокрема, і на зовнішності людини. Однак, існують певні звички, які лише пришвидшують старіння. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.
За словами медбрата Центра мезотеліоми Шона Марчезе, який має понад 15 років досвіду догляду за літніми пацієнтами, людині після 60-ти дуже важливо стежити за своїм самопочуттям і здоров'ям.
Наприклад, саме в цьому віці починаються зміни, які пов'язані з травленням та обміном речовин. Вони можуть призвести навіть до раку черевної порожнини чи кишечника. Страждають також і когнітивні здібності, що спричиняє розвиток хвороби Альцгеймера.
Про які звички після 60 років краще забути? Ось вони:
- Забувати про заняття спортом - ви можете знайти велику кількість занять, які розроблені спеціально для літніх людей. Фізичні вправи допомагають покращити когнітивні здібності та зміцнити серце. Можете просто гуляти чи плавати у басейні. Головне, щоб це були заняття середньої інтенсивності. Фахівці радять людям після 60 років приділяти увагу таким вправам щонайменше один раз на тиждень (хоча б пів години на день). Можна замінити їх і на високоінтенсивні тренування, тоді можна тренуватися менше.
- Думати, що депресія під час старіння є нормальним станом - за словами вчених, близько 33% людей у віці від 60 років почуваються щасливішими, аніж люди у віці від 30 до 60 років. Тож якщо ви відчуваєте депресію, стрес чи вам просто сумно, варто звернутися до фахівця.
- Приділяти мало часу сну - тим, хто вже перетнув позначку в 60 років, також потрібно спати в середньому 7-9 годин на добу. А ось денного сну краще уникати.
- Не звертати увагу на зміни, які відбуваються зі шкірою - літні люди мають більше шансів підхопити інфекцію, зіткнутися з різними ускладненнями після ушкодження шкіри чи захворіти на рак. Синці з'являються швидше та довго не проходять, на деяких ділянках шкіра стає сухою. Тому варто краще доглядати за нею і підібрати водночас правильні засоби.
- Забувати про щеплення - імунна система слабшає з віком, а тому варто вакцинуватися від грипу та інших хвороб (пневмонія, оперізувальний лишай). А про те, які саме щеплення потрібні саме вам, краще дізнатися у свого домашнього лікаря.