П'ятеро на одного: в Одесі невідомі відгамселили чоловіка та викрали з автівки крупну суму грошей

П'ятеро на одного: в Одесі невідомі відгамселили чоловіка та викрали з автівки крупну суму грошей

Інцидент трапився 18 грудня.

В Одесі на вулиці Академіка Заболотного п’ятеро нападників побили чоловіка і відібрали в нього 60 тисяч гривень. Поліцію потерпілому довелося викликати вже з лікарні.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ху***я Одесса".

Зазначається, що після пограбування зловмисники втекли, виїхавши в бік селища Усатове. Потерпілий пересувався в автомобілі Peugeot, п'ятеро невідомих – у Volkswagen.

Інші подробиці того, що сталося поки невідомі.

Нагадаємо:

У с. Верхні Торгаї Херсонської області двоє товаришів після вживання алкогольних напоїв, увірвалися до сусідського будинку, щоб "розібратися" з чоловіком, чий пес вбив трьох курей.

Охоронець Олександрівської лікарні у Києві побив водія авто, яке заїхало на територію закладу

Читайте також: