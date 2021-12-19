П'ятеро на одного: в Одесі невідомі відгамселили чоловіка та викрали з автівки крупну суму грошей

Інцидент трапився 18 грудня.
В Одесі на вулиці Академіка Заболотного п’ятеро нападників побили чоловіка і відібрали в нього 60 тисяч гривень. Поліцію потерпілому довелося викликати вже з лікарні.
Про це повідомляє Telegram-канал "Ху***я Одесса".
Зазначається, що після пограбування зловмисники втекли, виїхавши в бік селища Усатове. Потерпілий пересувався в автомобілі Peugeot, п'ятеро невідомих – у Volkswagen.
Інші подробиці того, що сталося поки невідомі.
Нагадаємо:
У с. Верхні Торгаї Херсонської області двоє товаришів після вживання алкогольних напоїв, увірвалися до сусідського будинку, щоб "розібратися" з чоловіком, чий пес вбив трьох курей.
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