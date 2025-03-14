П'ятеро оборонців Маріуполя їдуть на навчання до США, аби впровадити в Україні практики посттравматичного зростання за принципом "рівний-рівному"

Проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" направив п'ятьох оборонців Маріуполя на навчання до США, де вони стануть менторами з посттравматичного зростання для подальшого впровадження цього підходу в Україні. Ініціатива реалізується спільно з американською ветеранською організацією Boulder Crest, яка є співавтором цього підходу.

"Ми хочемо зробити посттравматичне зростання новою нормою і в Україні. Наші партнери у цьому проєкті — організація Boulder Crest. І зараз п'ятеро захисників Маріуполя їдуть на навчання, щоб отримати сертифікати тренерів безпосередньо в Штатах, побачити, як це працює. І після цього стати агентами впливу з просування посттравматичного зростання в Україні. Ми дуже сподіваємося на партнерство з Міністерством ветеранів, Міністерством оборони, з якими у нас дуже непогані стосунки. Але загалом ця ідея не прив'язана до конкретного міністерства, вона прив'язана до України в цілому. Посттравматичне зростання має стати новою нормою у роботі з травмою війни у чинних військових, ветеранів і навіть цивільних", — зазначила голова Наглядової Ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

Четверо захисників та захисниця, які поїдуть на навчання, самі пережили травму, пов'язану з тяжкими боями в Маріуполі та полоном. Однак, повернувшись на Батьківщину, вони обрали для себе шлях допомоги іншим. Усі вони вже мають або планують здобути психологічну освіту. А навчання в Сполучених Штатах дасть можливість підвищити кваліфікацію та стати сертифікованими менторами з посттравматичного зростання в Україні.

"Моя мотивація — допомогти моїм побратимам та посестрам, які будуть повертатися з полону, які будуть повертатися з фронту. Це новий рівень допомоги. І я хочу бути першим, хто пройде цей шлях, і тим самим я допоможу собі й допоможу тим, хто буде повертатися", — розповів оборонець Маріуполя Михайло Чапля.

Після проходження навчання учасники програми зможуть вперше в Україні впровадити підходи посттравматичного зростання за принципом "рівний-рівному". Особливість програми, створеної Boulder Crest, в тому, що вона розроблена самими ветеранами.

"Цей курс склали самі ветерани на власному досвіді і склали цю програму саме так, щоб вона їм ефективно допомагала. І вони в нього вкладають використання травми як можливості для подальшого зростання, а не навпаки — падіння в прірву. Ми не кажемо про якийсь медичний протокол, а про мотивацію, про допомогу в форматі "рівний-рівному", — зауважила директорка "Серця Азовсталі" Ксенія Сухова.

Вона додала, що після навчання деякі учасники доєднаються до "Серця Азовсталі" і стануть менторами в межах програм проєкту. Також разом з оборонцями на навчання поїде психологиня Олена Бідованець, яка допомагатиме "Серцю Азовсталі" інтегрувати методику посттравматичного зростання в Україні.