П’ятеро загиблих і 26 поранених: у поліції розповіли про наслідки нічного обстрілу

Внаслідок ракетної атаки кремлівського терористичного режиму було пошкоджено понад 100 будівель, серед яких об’єкти енергоінфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.

У повідомленні вказується, що російські терористи завдали ударів по Україні ракетами та БпЛА.

"Станом на 15:00 у Хмельницькій області загинули двоє людей, ще восьмеро травмовані, одну жінку вдалося врятувати з-під завалів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в поліції повідомили, що в Запорізькій області загинули троє мирних мешканців, серед яких 9-річна дівчинка. Ще 15 постраждали в Запорізькій області. Серед поранених – поліцейський.

Двоє людей зазнали поранень від російських обстрілів в Івано-Франківській, одна – у Харківській області.

Внаслідок атак армії загарбників Харків тимчасово залишився без світла, частково відсутнє електропостачання у Хмельницькому.

На Івано-Франківщині внаслідок російських обстрілів без світла тимчасово залишилася міська лікарня та сотні помешкань людей.

"Дорожній рух регулюють патрульні поліцейські та сповіщатимуть місцеве населення через гучномовці про повітряну тривогу", – йдеться у повідомленні.

Також у поліції розповіли, що в разі відсутності електропостачання громадяни можуть звернутися по допомогу до найближчих відділів поліції.

"За усіма фактами воєнних злочинів РФ розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни", – йдеться у повідомленні.

На місцях ворожих обстрілів продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що через проблеми з електропостачанням у Харкові може не працювати сигнал повітряної тривоги.

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