П'ятниця, 13-те вересня 2024 року: популярні прикмети та забобони

Попри те, що п'ятниця, 13-те, оточена багатьма забобонами, сучасна психологія пояснює це явище як прояв ефекту очікувань, коли люди схильні шукати негативні події через свої страхи.

П'ятниця, 13-те, вважається одним із найвідоміших днів, пов'язаних із забобонами і прикметами у багатьох культурах. Ця дата має давню історію, і люди сприймають її як день, що несе невдачу або підвищену небезпеку.

Походження забобонів

Християнська традиція : забобони про п'ятницю, 13-те частково виникли з християнської традиції, де число 13 вважається "невдалим", оскільки на Тайній вечері з Ісусом було 13 гостей, а після цієї вечері він був розп'ятий у п'ятницю.

: забобони про п'ятницю, 13-те частково виникли з християнської традиції, де число 13 вважається "невдалим", оскільки на Тайній вечері з Ісусом було 13 гостей, а після цієї вечері він був розп'ятий у п'ятницю. Норвезька міфологія : у скандинавських міфах Локі, бог хитрощів і хаосу, був 13-м гостем на бенкеті богів, що призвело до трагічних подій.

: у скандинавських міфах Локі, бог хитрощів і хаосу, був 13-м гостем на бенкеті богів, що призвело до трагічних подій. Середньовіччя: п'ятницю також пов'язували з невдачами через те, що багато страт виконувались у цей день, зокрема, розп'яття Ісуса.

Популярні забобони та прикмети на п'ятницю, 13-те

Не варто починати нові справи: вважається, що будь-які нові проєкти або починання можуть зазнати невдачі. Слід уникати подорожей: у деяких культурах не рекомендують здійснювати далекі поїздки, адже це може призвести до неприємностей. Не підписувати важливих угод: вважається, що угоди або важливі рішення, прийняті у п'ятницю, 13-го, можуть принести невдачу. Розбиті дзеркала: якщо у цей день розбити дзеркало, це може передвіщати сім років нещастя. Чорні кішки: зустріч з чорною кішкою у п'ятницю, 13-го, може стати передвісником невдачі. Важливо бути обережними у побуті: багато людей намагаються уникати ризикованих дій, наприклад, підійматися на драбини або працювати з небезпечними інструментами.

Додаткові прикмети

13 людей за столом : якщо у цей день за столом опиняються 13 осіб, це вважається передвісником нещастя для когось із присутніх.

: якщо у цей день за столом опиняються 13 осіб, це вважається передвісником нещастя для когось із присутніх. Заборона на поїздки на море: у моряків вважається невдалим виходити в море у п'ятницю, 13-го.

Цей день несе з собою безліч забобонів, але багато людей ставляться до цього просто як до звичайної дати, вважаючи, що це лише культурний міф.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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