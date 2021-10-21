П'ятниця буде дуже теплою: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 22 жовтня

П'ятниця буде дуже теплою: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 22 жовтня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У п'ятницю, 22 жовтня, в Україні буде сухо та тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів, лише на Закарпатті невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°.

У Києві 22 жовтня також опади не очікуються. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 16-18°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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