П'ятниця буде дуже теплою: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 22 жовтня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У п'ятницю, 22 жовтня, в Україні буде сухо та тепло.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів, лише на Закарпатті невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°.
У Києві 22 жовтня також опади не очікуються. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 16-18°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.