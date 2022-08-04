П'ятниця буде переважно дощовою: прогноз погоди в Україні на 5 серпня

У п'ятницю, 5 серпня, в Україні буде переважно дощова погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 5 серпня вночі в східній частині, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, невеликі, на Лівобережжі помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, в західних областях 27-32°.

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5 серпня вдень на Лівобережжі через грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Водночас 5-6 серпня у західних, Вінницькій, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 5 серпня вночі буде без опадів, вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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