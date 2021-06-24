П'ятниця буде спекотною, але подекуди можливі дощ і град: прогноз погоди в Україні на 25 червня

П'ятниця буде спекотною, але подекуди можливі дощ і град: прогноз погоди в Україні на 25 червня

Завтра на заході країни очікуються шквали.

У п'ятницю, 25 червня, в Україні буде мінливо хмарна, спекотна та переважно суха погода, опади будуть лише у південних та західних областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, завтра синоптики прогнозують у більшості південних, вдень і у західних областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень на заході країни подекуди шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. Температура вночі 17-22°, вдень 31-36°, на крайньому півдні країни 26-29°, в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Києві 25 червня буде сухо. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Погода в Україні: від рекордної спеки з'являються перші постраждалі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання