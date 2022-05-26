П'ятниця буде теплою, у деяких регіонах ітимуть дощі: прогноз погоди в Україні на 27 травня

П'ятниця буде теплою, у деяких регіонах ітимуть дощі: прогноз погоди в Україні на 27 травня

У п'ятницю, 27 травня, у більшості регіонів України буде сухо та тепло.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 27 травня в країні буде переважно без опадів, лише у північних та більшості західних областей вдень очікується невеликий, місцями помірний дощ, подекуди гроза. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у південно-західній частині 23-28°.

27 травня у більшості районів західних, Вінницької, Житомирської та Одеської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 27 травня вночі буде сухо, вдень ітиме невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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